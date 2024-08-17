ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثانى بالغربية بعد اعتمادها من المحافظ

الغربية مصطفى عادل

ينشر اليوم السابع نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثانى من العام الدراسى 2023/2024، بعد أن اعتمدها اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية.

واعتمد اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية والمكفوفين والصم للعام الدراسى 2023/ 2024 بحضور ناصر حسن وكيل وزارة التربية وللتعليم.

وبلغت نسبة النجاح بالدور الثانى بالشهادة الإعدادية العامة 83.23%، وبلغت نسبة النجاح للدورين 96.80%، وبلغت نسبة النجاح فى الدور الثانى للإعدادية المهنية 86.24% وبلغت نسبة النجاح للدورين 96.16%.

وبلغت نسبة النجاح فى الدور الثانى للشهادة الإعدادية للمكفوفين 100% و100% للصم.

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