اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أغسطس 2024 11:00 م
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محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني بنسبة نجاح 85,8%

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 10:39 م
محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني بنسبة نجاح 85,8% اعتماد النتيجة
الدقهلية شريف الديب

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اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مساء اليوم الأربعاء نتيجة إمتحان إتمام مرحلة التعليم الأساسي الشهادة الاعدادية الدور الثاني للعام الدراسي 2024/2023 م، بنسبة نجاح  76,2%، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ .

جاء ذلك عقب عرض نتيجة الدور الثاني من قبل ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية .
وصرح " المحافظ " بأن إجمالي عدد الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية للدورين الأول والثاني 106 الف و 731 طالب وطالبه بنسبة نجاح 98,5 % .
وتقدم "محافظ الدقهلية "بخالص التهاني القلبية لجميع طلاب الشهادة الاعدادية متمنياً لهم مستقبل مشرق ، مشيداً بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة .

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد من تقدموا للإمتحان الدور الثاني للشهادة الاعدادية التعليم الأساسي بلغ 6 آلاف 803 طالب وطالبة نجح منهم 5 آلاف 183طالب وطالبه، مشيرا إلي أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الاعدادية علي مستوي الدقهلية المتقدمين للامتحانات في الفصل الدراسي الاول والثاني 108 الف و 366 طالب وطالبه نجح منهم 106 الف و 731 بنسبة نجاح 98,5 % .


 







الدقهليه

محافظ الدقهلية

نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية

الدور الثاني للشهاده الاعداديه




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