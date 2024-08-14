محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني بنسبة نجاح 85,8%

الدقهلية شريف الديب

اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مساء اليوم الأربعاء نتيجة إمتحان إتمام مرحلة التعليم الأساسي الشهادة الاعدادية الدور الثاني للعام الدراسي 2024/2023 م، بنسبة نجاح 76,2%، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ .

جاء ذلك عقب عرض نتيجة الدور الثاني من قبل ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية .

وصرح " المحافظ " بأن إجمالي عدد الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية للدورين الأول والثاني 106 الف و 731 طالب وطالبه بنسبة نجاح 98,5 % .

وتقدم "محافظ الدقهلية "بخالص التهاني القلبية لجميع طلاب الشهادة الاعدادية متمنياً لهم مستقبل مشرق ، مشيداً بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة .

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد من تقدموا للإمتحان الدور الثاني للشهادة الاعدادية التعليم الأساسي بلغ 6 آلاف 803 طالب وطالبة نجح منهم 5 آلاف 183طالب وطالبه، مشيرا إلي أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الاعدادية علي مستوي الدقهلية المتقدمين للامتحانات في الفصل الدراسي الاول والثاني 108 الف و 366 طالب وطالبه نجح منهم 106 الف و 731 بنسبة نجاح 98,5 % .



