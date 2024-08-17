ننشر مواقيت الصلاة السبت 17/8/2024 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم "اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:50 ص

موعد صلاة الظهر 12:59 ص

موعد صلاة العصر 36: 4

موعد صلاة المغرب 7:36 م

موعد صلاة العشاء 8:58

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:52 ص

موعد صلاة الظهر 1:04

موعد صلاة العصر 4:42

موعد صلاة المغرب 7:41 م

موعد صلاة العشاء 9:06 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:45

موعد صلاة الظهر 12:55 م

موعد صلاة العصر 4:32 م

موعد صلاة المغرب 7:32 م

موعد صلاة العشاء 8:55 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:43

وقت صلاة الظهر 12:47

موعد صلاة العصر 4:20 م

وقت صلاة المغرب 7:21 م

وقت صلاة العشاء 8:41 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:56 ص

موعد صلاة الظهر 12:53 ص

موعد صلاة العصر 22: 4

موعد صلاة المغرب 7:24 م

موعد صلاة العشاء 8:41