اليوم السابع
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مواقيت الصلاة الأربعاء 14/8/2024 بمحافظات الجمهورية

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 12:00 ص
مواقيت الصلاة الأربعاء 14/8/2024 بمحافظات الجمهورية مواقيت الصلاة -أرشيفية
كتب محمود راغب

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لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم "اليوم السابع" مواقيت الصلوات الخمسة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:48  ص
موعد صلاة الظهر 1:00 م
موعد صلاة العصر 36: 4 م
موعد صلاة المغرب 7:39 م
موعد صلاة العشاء  9:01 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 4:49 ص
موعد صلاة الظهر 1:05 م
موعد صلاة العصر 4:43 م
موعد صلاة المغرب 7:45 م
موعد صلاة العشاء 9:09 م


مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:42 ص
موعد صلاة الظهر 12:56 م
موعد  صلاة العصر 4:33 م
موعد صلاة المغرب 7:35 م
موعد صلاة العشاء 8:59  م


مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:41 ص
وقت صلاة الظهر 12:48 م
موعد صلاة  العصر 4:21 م
وقت صلاة المغرب 7:24 م
وقت صلاة العشاء 8:44 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:54  ص
موعد صلاة الظهر 12:54 م
موعد صلاة العصر 22: 4 م
موعد صلاة المغرب 7:27 م
موعد صلاة العشاء 8:44 م







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