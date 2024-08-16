نائب وزير الصحة توصى بزيادة معدلات تغطية الصحة الانجابية بالكرنك القديم

كتب وليد عبد السلام

تفقدت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، مكتب صحة أول بمحافظة الأقصر، لمتابعة عمل عيادة الصحة الانجابية والتطعيمات، وذلك في إطار استكمال المرحلة الأولى من خطة وزارة الصحة والسكان بالمرور الميداني على المنشآت الطبية في محافظات الصعيد، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان في هذا الشأن.

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير أوصت بضرورة العمل على زيادة معدل تردد السيدات على العيادة، لاسيما مع ارتفاع معدل التغطية الجغرافية للوحدة الذي يصل إلى أكثر من 50 ألف نسمة، في حين يبلغ متوسط معدل التردد اليومي 12 حالة فقط ، مشيرة إلى أن تحسين الخدمة المقدمة للسيدات، سيضاعف من معدل التردد.



في ذات السياق تابعت نائب الوزير، عمل الرائدات التابعة للمكتب، حيث تستهدف كل رائدة 430 أسرة، وأشارت إلي ضرورة زيادة معدل الإحالة إلى عيادة الصحة الانجابية بالمكتب من جانب الرائدات إذ يتراوح ما بين 3 إلى 4 حالات في الشهر، كما شددت الألفي على ضرورة تأهيل الرائدات على المستهدف من عيادات الصحة الانجابية، بزيادة معدل استخدام الوسائل طويلة المفعول، كما أوصت بسد العجز في أدوات تركيب وسائل تنظيم الأسرة بالمكتب.



وخلال الجولة التفقدية بمحافظة الأقصر، قامت نائب الوزير بزيارة وحدة صحة المركز الحضري بالكرنك القديم، وأوصت بضرورة التوعية بأهمية استخدام وسائل طويلة المفعول ، لخفض معدل الحمل غير المرغوب فيه، وتوقف استخدام الوسيلة، مما يخفض من معدل التغطية الكلي بوسائل الصحة الانجابية.