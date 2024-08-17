نقيب الزراعيين ينفى إلغاء لقب مهندس زراعي.. ويؤكد: حق أصيل للنقابة بموجب القانون

كتبت آية دعبس

نفى الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، ما تردد على شبكات التواصل الاجتماعى من إلغاء لقب مهندس زراعى، موضحا أن ما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعى يأتى فى إطار الشائعات والأكاذيب التى تم تداولها ضد مؤسسات الدولة وان نقابة المهن الزراعية يحكمها قانون رقم 31 لسنة 1966 وهى الجهة الوحيدة التى تمنح لقب مهندس زراعى طبقا للقانون.

وأضاف «خليفة » فى بيان اليوم السبت، أن مثل هذه الاكاذيب والشائعات المغرضة تستهدف القطاع الزراعى الذى يحظى دعم سياسى ومالى كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى ويوفر الآلاف من فرص العمل للمهندسين الزراعيين وغيرهم من المهن الأخرى فى المشروعات الزراعية القومية والتى بدأ الشعب المصرى يجنى ثمارها.

وشدد نقيب الزراعيين على أن النقابة لديها الحق فى إتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد من يروج لهذه والاكاذيب الشائعات وتهيب النقابة بأجهزة الدولة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يروج هذه والاكاذيب الشائعات.



وأشاد «خليفة»، بقيام علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى بإعادة هيكلة الوزارة والدفع بكوادر شابة من المهندسين الزراعيين فى مختلف القطاعات ومديريات الزراعة بالمحافظات، تأكيدا لدور المهندس الزراعية فى هيكلة وزارة الزراعة وتطوير الأداء بمختلف القطاعات والإدارات المركزية ومديريات الزراعة بمختلف المحافظات فى الدلتا ووادى النيل والأراضى الجديدة.

ولفت نقيب الزراعيين، إلى أن لقب مهندس زراعي هو حق أصيل للنقابة بموجب القانون ويخدم إحتياجات السوق، والمشروعات القومية الجديدة خير دليل على دور المهندس الزراعى فى المشروعات التنموية والأمن الغذائي، موضحا أن أى خريج من كليات الزراعة بمختلف الجامعات المصرية يأخذ عضويته من النقابة تحت مسمى مهندس زراعي، أن هذا اللقب يتم بموجب القانون ويمنح من النقابة المعنية الخاصة بها وهى نقابة المهن الزراعية.