نقيب الزراعيين: الزراعة ثانى أكبر قطاع وفر فرص عمل بعد البناء والتشييد

كتبت آية دعبس

قال الدكتور سيد خليفة النقيب العام للزراعيين، إن عدد أعضاء النقابة بلغ في الوقت الحالى مليون و50 ألف عضو، موضحا أن سنويا يقدر عدد الحاصلين على عضوية النقابة من 11 إلى 13 ألف مقيد جديد، علما بأنه بداية من 2017 شهدت أعداد الدفعات الجديدة زيادة ملحوظة.

وأوضح خليفة، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الدفعات السنوية المنضمة لـ نقابة الزراعيين كانت تتراوح بين من 7 إلى 9 آلاف عضو جديد فقط، وأرجع تلك الزيادة إلى أن قطاع الزراعة أصبح واعد في فرص العمل خاصة بعد المشروعات القومية وتوفير فرص العمل، لافتا إلى أن قطاع الزراعة ثانى أكبر قطاع وفر فرص عمل بعد البناء والتشييد، مما ساهم في زيادة التوجه إلى الدراسة بكليات الزراعة والبالغ عددهم 27 كلية، و2 معهد عالى زراعى، و4 كليات للثروة السمكية.

وأضاف خليفة،: أن الزيادة بأعداد الأعضاء انعكست إيجابيا على النقابة، حيث أن الزراعيين أحد أهم المهن التي تُشكل الطبقة المثقفة بالمجتمع المصري، وتضع حلول بوعي لبناء مصر، أما بالنسبة لموارد النقابة فأن الـ11 عضو جديد يقابلهم أيضا 11 ألف مستحق جديد للمعاشات، وبالتالي يمثل ضغط على موارد النقابة.