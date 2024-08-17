مفتى الجمهورية: نرحب بالتعاون مع جامعة طنطا بما تضمه من قامات علمية

الغربية مصطفى عادل

استقبلت كلية الآداب جامعة طنطا اليوم، الدكتور نظير محمد عياد مفتي جمهورية مصر العربية وأستاذ العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر فرع كفر الشيخ، حيث كان في استقباله الدكتور محمد حسين القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدارسات العليا والبحوث، والدكتور ممدوح المصري عميد كلية الأداب وهادي سالم الصبان المستشار الثقافي لسفارة جمهورية اليمن، وهاشم سلطان المخلافي المستشار الثقافي المساعد للشئون المالية لسفارة اليمن، والسفير ايمن حافظ، والدكتور عبد الرازق الكومي وكيل كلية الأداب لشئون الدراسات العليا والبحوث ولفيف من اعضاء هيئة التدريس بالكلية.

قدم الدكتور نظير محمد عياد الشكر لجامعة طنطا وكلية الأداب، على حسن وحفاوة الاستقبال، مؤكدا على أهمية موضوع الرسالة للحفاظ على الموروثات الدينية القيمة، مشيرا إلى الاستعداد التام للتعاون مع جامعة طنطا في الأنشطة التوعوية والتثقيفية الدينية مستقبلا بما تضمه من قامات علمية وعدد كبير من الطلاب والطالبات.

من جانبه حرص الدكتور محمد حسين على الترحيب بفضيلة المفتي، موجها له التهنئة لتوليه منصب مفتي جمهورية مصر العربية، مقدما الشكر لحرصه على الحضور والمشاركة في مناقشة بحثية علمية بجامعة طنطا، مؤكدا على أهمية التواصل مع دار الإفتاء المصرية لنشر المعرفة والتثقيف الديني السليم، بعيدا عن الأفكار المتطرفة وما يخصها، ذلك من أهمية بالغة لمجابهة الشائعات والتنوير للشباب من طلاب الجامعات، وأهدى الدكتور محمد حسين درع الجامعة للدكتور نظير محمد عياد مفتي جمهورية مصر العربية.

وأضاف الدكتور حاتم أمين أن التعاون البحثي مع الجامعات المصرية والمؤسسات العلمية والبحثية، يمثل ركيزة رئيسية في استراتيجية تطوير مخرجات البحث العلمي بجامعة طنطا، موضحا أن التعاون في الإشراف والتحكيم يثري توصيات ونتائج الرسائل والبحوث العلمية ويسهم في تعميم الفائدة منها.

وأشار الدكتور ممدوح المصري إلى أن كلية الأداب تضم قامات علمية متميزة في شتى المجالات، مؤكدا حرص الكلية على تطوير لوائحها الدراسية واستحداث برامج جديدة تلبي احتياجات ومتطلبات سوق العمل.

جاء ذلك على هامش مناقشة رسالة دكتوراة بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية الأداب جامعة طنطا المقدمة من الباحث عبد الجليل حسن عبده النزيلي " وافد يمني"، بعنوان " الإمام أبو بكر بن على الحداد (ت 800 هـ) ومذهبه العقدي من خلال تفسيره كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل: دراسة تحليلية، وشارك في مناقشة الرسالة الدكتور حسن السيد خطاب أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية الأداب جامعة المنوفية، والدكتور أمانى كمال غريب أستاذ بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة طنطا، والدكتور أحمد محمد سالم أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية الآداب جامعة طنطا.