محافظ الدقهلية: تعديل الحدود الإدارية والجغرافية لمركز السنبلاوين وإقرار الحدود للقسم بعد الفصل

الدقهلية شريف الديب

ترأس اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الاجتماع الاول للجنة العليا للتقسيم الاداري بمحافظة الدقهلية، والذي نظمته الادارة العامة للمجالس واللجان بديوان عام المحافظة.

ذلك بحضور العميد وليد مسعد مدير ادارة التخطيط والمتابعة بمديرية امن الدقهلية، والمهندس طارق عبد العاطي وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة، والمحاسب السيد كمال وكيل وزارة المالية، والمهندس اسعد منادي وكيل وزارة الزراعة، والمهندسه جيهان علي مدير عام المساحة، ونهله عبد العظيم مدير منطقة الضرايب العقارية، و حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، و محسن طه مدير عام ادارة المجالس واللجان، والمهندسه مها صبري مدير الادارة العامة للتخطيط العمراني، و ياسر الغريب مدير الادارة العامة للشئون القانونية و محمد جلال مدير الادارة العامة للاملاك، وتولي امانه الاجتماع السيد سلامه مدير التقسيم الاداري بالادارة العامة للمجالس واللجان بالمحافظة.

وتناول اللواء "مرزوق" خلال الاجتماع جدول اعمال اللجنة والذي تضمن استعراض ومناقشة تقرير مديرية امن الدقهلية والذي تم اعداده بناء علي كتاب الادارة العامة للانتخابات بشأن انشاء قسم شرطة السنبلاوين.



حيث اوضح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، انه تم خلال الاجتماع و بالاجماع الموافقة علي انشاء قسم شرطة السنبلاوين فصلا عن مركز شرطة السنبلاوين علي ان يشمل نطاق اختصاصه (مدينة السنبلاوين)بمديرية امن الدقهلية.



واشار اللواء "مرزوق"انه في ذات السياق تمت الموافقة علي تعديل المكونات والحدود الادارية والجغرافية لمركز شرطة السنبلاوين واقرار الحدود الادارية والامنية لقسم شرطة السنبلاوين بعد الفصل،كما اشار اللواء" مرزوق" ايضا الي الموافقة علي اقرار التعديلات في تحديد التبعية الامنية لقسم شرطة السنبلاوين لبعض نقاط الشرطة ومنها (نقطة شرطة مستشفي السنبلاوين العام).



