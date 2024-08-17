محافظ الإسماعيلية يوجه بإنارة منطقة مسجد التوحيد بحى ثالث.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

وجَّه اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، رئيس حى ثالث بإنارة منطقة مسجد التوحيد بحى ثالث بالكامل فى أسرع وقت، وعلى الفور قام محمد صابر، رئيس حى ثالث بالتواصل مع أهالى المنطقة، وقامت أطقم العمل بالوحدة المحلية لحى ثالث مدينة الإسماعيلية بإصلاح وصيانة أعمدة الإنارة فى المنطقة بالكامل.

يذكر أنه مؤخرا تم صيانة 53 كشاف إنارة بقرى مركز ومدينة الإسماعيلية، وفي حي ثان مدينة الإسماعيلية، تم تركيب 48 كشاف بشارع رضا بداية من شارع المدارس وحتى الممر وعلى المسطح الأخضر على الطريق الدائري.



وفي مركز ومدينة القنطرة شرق، تم صيانة 104 كشاف إنارة بالمدينة وتوابعها. وفي مركز ومدينة القصاصين، تم صيانة وإنارة وتركيب 157 كشاف إنارة، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو صوير بصيانة 43 كشاف إنارة، أما مركز ومدينة التل الكبير، تم صيانة 85 كشاف ليد بعموم المدينة والقرى.