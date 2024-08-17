محافظ الإسماعيلية يناقش آلية تفعيل المشاركة المجتمعية في حل مشكلات النظافة

الإسماعيلية -صبرى غانم

عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، اجتماعًا لمناقشة آلية تفعيل المشاركة المجتمعية للمساهمة في حل مشكلات النظافة العامة بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، أحمد منصور مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، دكتور إيهاب صلاح مدير عام مديرية الشباب والرياضة، رؤساء الأحياء الثلاث بمدينة الإسماعيلية، الدكتور أيمن عبدالعال إمام وخطيب مسجد التوحيد بمعهد إعداد الدعاة، أحمد فيصل مدير إدارة الشئون الدينية بالمحافظة، وأعضاء القافلة الدينية بمحافظة الإسماعيلية.

استهل محافظ الإسماعيلية الاجتماع، بالتأكيد على أن مهمته هي الوصول للمواطن الإسماعيلي الغير قادر على الوصول له، وهو ما يتحقق أثناء أداء شعائر صلاة الجمعة برفقة المواطنين، ومن خلال التواصل مع القيادات الشعبية وتفعيل دور المشاركة المجتمعية.

مضيفًا، لابد أن نعمل جميعًا كفريق واحد، يضم الجهاز التنفيذي للمحافظة ومديريات الخدمات وبمشاركة المواطنين، وأؤمن تماما بأهمية دور المؤسسات الدينية في مساعدة الجهاز التنفيذي من خلال قربها ودرايتها بهموم ومشاكل المواطنين.

وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة مقترح تقسيم الأحياء بمدينة الإسماعيلية لمربعات سكنية، والاستعانة بالقيادات الشعبية بالمكان، وبالتعاون مع أئمة المساجد لرصد مشكلات المنطقة، ومساعدة الأحياء في حل مشكلة النظافة العامة، من خلال اتباع عدة آليات.

ووقع الاختيار على حي ثالث مدينة الإسماعيلية، ليكون نموذج لتنفيذ المقترح، نظرًا لضم الحي عدد كبير من المدارس والمصالح الحكومية، مع عمل بقية الأحياء بشكل موازي و التجهيز تمهيدًا للتنفيذ، وتعميمها في باقي المراكز والمدن كمرحلة تالية.

ووجَّه "أكرم"، بالعمل على زيادة مستوى التوعية للمواطنين، وأن يبدأ كل مواطن من أسرته، من منطلق حديث الرسول الكريم ﷺ كلكم راعٍ، وكلكم مسئولٌ عن رعيته.

مشيرًا، أن مشكلة الكلاب الضالة مرتبطة بتراكم القمامة ، وعن طريق التواصل مع المواطنين ومعرفتهم بمواعيد مرور سيارات جمع القمامة، وجمعها أولًا بأول سيقل أعدادها داخل المناطق السكنية تدريجيًّا.

كما تم عرض ومناقشة دور المديريات الخدمية في التواصل مع المواطنين وتوعيتهم بأهمية النظافة العامة، وإلقاء القمامة والمخلفات في الأماكن المخصصة لها؛ للمساهمة في حل تلك المشكلة عن طريق المشاركة المجتمعية.

وتم عرض ومناقشة دور مديرية التضامن الاجتماعي، من خلال دور حضانة الأطفال وزرع تلك القيم والسلوكيات داخلهم، والجمعيات الأهلية، والشباب مكلفي الخدمة العامة، والرائدات الريفيات.

بجانب عرض ومناقشة دور مديرية الشباب والرياضة، من خلال مراكز الشباب المنتشرة بكافة أرجاء المحافظة، والمبادرات التي تنظمها المديرية للشباب على مدار العام.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية بضرورة التعاون مع مديرية التربية والتعليم، وتعزيز قيم مشاركة الطلاب في نظافة مدارسهم، والاهتمام بحصص التربية الفنية لتعزيز قيم الفن والجمال بداخلهم.

