محافظ الأقصر يسلم نموذج 8 النهائى لطلب تصالح سيدة في نجع القباحي الغربى

الأقصر – أحمد مرعى

سلم المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم السبت، نموذج (8) النهائي لطلب التصالح عن بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لأول مرة طبقًا لقانون 187، وذلك للمواطنة صباح عبدالراضى حامد القاطنة بنجع القباحي الغربي شرق مدينة الأقصر، وذلك بحضور اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر.

وأكد محافظ الأقصر، أن كافة الجهات المعنية تعمل للحفاظ على حق الدولة والمواطن من خلال إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء المتنوعة، كما أنه جاري تسليم عدد 12 نموذج 8 النهائي بالمحافظة، حيث يأتى ذلك بناء على توجيهات محافظ الأقصر بسرعة إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقديم كافة التسهيلات لهم، وتذليل أي عقبات أمامهم لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء.

وتم تكليف العاملين بمنظومة التقديم بالمحليات بتسخير كافة الإمكانيات والتسهيل على المواطنين، وتعريفهم بالأوراق والمستندات المطلوبة لإنهاء ملفاتهم في سهولة ويسر، وسرعة الانتهاء من الإجراءات في أقرب وقت، حيث جاء ذلك في حضور رئيس لجنة متابعة ملف التصالح ومدير التخطيط العمراني ومنسق الهيئة الهندسية بالمحافظة.

وأكد محافظ الأقصر خلال اللقاء، أن ملف التصالح علي مخالفات البناء من أهم الملفات التي توليها القيادة السياسية أهمية كبيرة خلال تلك الفترة خاصة بعد بدء العمل بالقانون الجديد ، مشيراً إلى ضرورة تضافر كافة الجهود بالمحافظة للعمل على تذليل أي عقبات وتسريع العمل والانتهاء من فحص الطلبات المقدمة وذلك لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز تيسيراً على المواطنين.

وأشار محافظ الأقصر، إلى أهمية تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بملف التصالح على مخالفات البناء وملف التقنين، والمتابعة اليومية لهذا الملف والعمل على تبسيط الإجراءات على المواطنين الراغبين في التصالح بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن، وناقش ملفات التصالح والتقنين والخريطة التفاعلية والمتغيرات المكانية للوقوف على الموقف النهائى لتلك الملفات مع التأكيد على اجتماع مماثل الأسبوع القادم والتنسيق بين جميع الإدارات لإنجاز هذه الملفات وإزالة أية معوقات فى التصالح.