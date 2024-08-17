حميات الأقصر تستقبل فريق الدعم الفني بهيئة الاعتماد والرقابة بوزارة الصحة

الأقصر – أحمد مرعى

استقبلت مستشفى الحميات في محافظة الأقصر، فريق الدعم الفني بهيئة الاعتماد والرقابة بوزارة الصحة والسكان، وذلك في إطار اهتمام الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، برعاية ودعم الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بالأقصر، لبحث كل التفاصيل تمهيداً لحصول المستشفى على الاعتماد.

وقام فريق الدعم الفني بهيئة الاعتماد والرقابة بوزارة الصحة والسكان، بزيارة مستشفى حميات الأقصر بهدف مراجعة جميع السياسات والخطوات التنفيذية التي تقوم بها المستشفى على أرض الواقع، تمهيدًا للحصول على الإعتماد، حيث أثنت اللجنة على المجهود الكبير الذي يبذله جميع العاملين بالمستشفى بقيادة مديرها الدكتور محمد محمد الرملي، مشيدين بأداء العمل وفقًا لمتطلبات الجودة الشاملة.

وخلال الزيارة، قامت اللجنة بتنظيم محاضرات ومراجعات شاملة لجميع السياسات التي وضعتها المستشفى لتنفيذ المطلوب في الاعتماد المبدئي للمستشفيات وفقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، حيث كانت قد تعاقدت مستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك لتقديم خدمات من المستشفى لمنتفعى التأمين الصحى بالأقصر.

وقام وفد من هيئة التأمين الصحى بزيارة لمستشفى الحميات، حيث تفقد الوفد أقسام المستشفى لمعرفة مدى تطويرها وقدرتها على تلبية إحتياجات منتفعى التأمين الصحى الشامل، وأثنى الوفد على قسم العناية المركزة الجديد وتجهيزاته المتطورة، وكذلك قسم الفيروسات الكبدية، ومعمل مستشفى الحميات، ورحب الدكتور محمد الرملى بالتعاقد وأبدى إستعداد المستشفى لتقديم خدماتها وفق أفضل معايير الجودة المعتمدة.



عمل فريق الدعم الفني بهيئة الإعتماد والرقابة بوزارة الصحة والسكان



لقاء فريق الدعم الفني بهيئة الإعتماد والرقابة بوزارة الصحة والسكان



مستشفى الحميات بالأقصر تستقبل فريق الدعم الفني بهيئة الإعتماد والرقابة