ما هى المدة المتبقية لعصام صاصا للاستئناف على حكم حبسه 6 أشهر؟

أحمد عبد الهادى

وفقا لآخر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية فان للمتهم حق الاستئناف على أحكام محكمة الموضوع الأولى، خلال 40 يوما من تاريخ صدور الحكم، ويتبقي أمام عصام صاصا 35 يوما للاستئناف على الحكم.

كانت أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمها القاضي بالحبس 6 أشهر على مطرب المهرجانات عصام صاصا، فى واقعة اتهامه بدهس مواطن أعلي الطريق الدائري بالمريوطية، والقيادة تحت تأثير المخدر.

كان مطرب المهرجانات عصام صاصا قد انتهى من حفل يقيمه فى منطقة المهندسين، وبعد الإنتهاء منه، توجه بسيارته إلى منزله في منطقة حدائق الاهرام متخذا الطريق الدائري ، وعند مخرج منطقة المريوطية وفى ساعة متأخرة ، اصطدم "صاصا" بأحد الأشخاص "موظف" ومن قوة الصدمة توفى في الحال، على انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة ، وتم التحفظ على صاصا وسيارته ، ونقل جثة المجنى عليه إلى مشرحة زينهم.

تولت نيابة الطالبية التحقيق مع عصام صاصا ، الذى أكد خلال التحقيقات أنه فوجئ بالمجنى عليه أمام سيارته ، خاصة وأن الوقت كان متأخر، واستشهد بسائق سيارة كان بجواره الذى أكد صحة كلام صاصا، وأمرت النيابة بعد ذلك وتحليل عينة من دمه لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه ، وبعد فحص العينة تبين أن المطرب المهرجانات تعاطى 4 أنواع من المخدر، كما تم ضبط بحوزته مخدرات بقصد التعاطى داخل سيارته ، وبعد ذلك قررت النيابة خروج المتهم بكفالة مالية، وإحالته الى المحاكمة الجنائية.

فى 12 يونيو الماضى، تم نظر أولى جلسات محاكمه المطرب عصام صاصا غيابيا ، حيث أنه توجه الى مدينة دبي بعد خروج من القسم بكفالة، وفى تلك الجلسة تنازل أهل الضحية عن الشق المدنى وقررت التصالح مع المتهم ، وبذلك الإجراء تسقط تهمة القتل الخطأ عن المتهم، وتبقى تهمتين وهما القيادة تحت تأثير مخدر وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطى ، وقررت المحكمة تأجيل محاكمة صاصا لجلسة 11 أغسطس لحين حضور المتهم.