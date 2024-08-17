ليبيا: تواصل هطول الأمطار يتسبب في حدوث سيول في بلديات جنوب غرب البلاد

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تواصل تهاطل الأمطار بغزارة على مناطق ( العوينات- غات- تهالة- البركت ) بجنوب غرب ليبيا، الليلة الماضية، مما تسبب في جريان الأودية وسيول وتجمعات كبيرة للمياه .



ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال)، اليوم السبت، عن مصادر محلية قولها: إن استمرار هطول الأمطار على مدن الجنوب الغربي والذي يتزامن السيول القادمة من أعالي جبال "تاسيلي" تسبب في ارتفاع مناسيب المياه في المناطق السكنية بالبلديات الأربع الواقعة على الحدود الليبية – الجزائرية، وخاصة بلدية "تهالا" التي غرقت معظم أحيائها السكنية، مما اضطر سكانها إلى الخروج والنزوح في المدن المجاورة أو المخيمات التي أقيمت على عجل خارج المدينة .



ودعت الجهات المسؤولة وفرق الإنقاذ والطوارئ كافة المواطنين إلى أخد الحيطة والحذر في تنقلاتهم خاصة بعد جريان الأودية ورصد تجمعات كبيرة للمياه وزيادة ارتفاع مناسيبها في "تهالا" و"غات" مساء أمس وفي الطريق الرابط بين "أوباري" و"غات".