فحص 703 سيدة فى قافلة وزارة الصحة لصحة المرأة بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الفيوم، أنه تم فحص 703 سيده وتم عمل فحص متقدم ل 131 سيده ما بين ماموجرام وسونار للثدي وسحب 7 عينات لاورام الثدى، خلال القافلة الطبية(صحة وطن) والتي اقيمت من الفتره من الاحد 11 اغسطس حتى الخميس 15 اغسطس 2024 ، إمام وداخل جمعيه الشبان المسلمين وبإشراف جمعيه صلاح الدين بالفيوم .

وباشرت القافلة اعمالها باشراف الدكتور محمد رمضان منسق عام المبادرات بالفيوم و قدمت القافله خدمات الفحص الاولي للثدي والتوعيه بسرطان الثدي ونظام الحياه الصحي وتم تحويل الحالات الايجابيه مباشره للعياده المتنقله في نفس المكان لعمل السونار والماموجرام لاستكمال التشخيص.

كما قدمت القافله خدمات مبادرات الكشف المبكر عن الامراض المزمنة والاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأورام وكان تفقد الدكتور محمد حسانى مساعد الوزير لشئون مشروعات و مبادرات الصحة العامة قد تفقد القافلة خلال زيارته لمحافظة الفيوم وأثنى مساعد الوزير لشئون المبادرات على تنظيم القافله ودور الجمعيات الأهلية ومديرية الصحه بالفيوم في تقديم خدمات مبادرات الصحه العامة، وقرر صرف مكافأة إستثنائية من الوزارة لفريق إدارة البندر ، كما قرر صرف مكافأة إستثنائية من الوزارة لطبيبات الأشعة من مستشفى الفيوم العام واللاتي قمن بالعمل داخل العياده المتنقله و التى وفرتها وزارة الصحة والسكان امام مقر جمعية الشبان المسلمين لمدة خمس ايام.

كما أثني مساعد الوزير خلال زيارته على نجاح المبادرات الرئاسيه بمحافظه الفيوم وتميز المحافظه في تقديم خدمات مبادرات 100 مليون صحه

وقام بتوجيه الشكر والتقدير لمديرية الصحة بالفيوم و لمنسق عام المبادرات بمحافظه الفيوم الدكتور محمد رمضان وفريق العمل بالمبادرات بالمحافظه.