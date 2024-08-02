تعرف على استعدادات مديرية الصحة بالفيوم لإطلاق مبادرة "100 يوم صحة"

الفيوم رباب الجالي

أطلقت مديرية الصحة بمحافظة الفيوم، حملة مبادرة 100 يوم صحة، وتشمل تشمل خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وخدمات المستشفيات بالمحافظة، وخدمات وحدات الرعاية الصحية الأولية، وطب الأسرة، وخدمات القوافل العلاجية.

وقال الدكتور سامح العشماوى، وكيل وزارة الصحة بالفيوم. إن المديرية استعدت جيدا للمبادرة، وتم عقد اجتماعات مع مديرى الإدارات الصحية، والفنية، وتهدف إلى تحسين وزيادة كفاءة، وصول الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين لمدة 100 يوم متصلة.

ولفت وكيل وزارة الصحة، إلى أن المبادرة تقدم من خلال مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، وهى تعزيز الوعى الصحي. ومشاركة المعلومات مع جميع المنتفعين، وتعزيز ثقافة الكشف المبكر عن الأمراض وربط المرضى بالعلاج المناسب.

وأشار العشماوى، إلى أنه تم وضع خطط عمل الفرق الثابتة، والمتحركة، وأماكن تمركز القوافل العلاجية، وتوفير الاحتياجات التدريبية للفرق الطبية. وتوفير الاحتياجات من المستلزمات، والأدوية، مشددا على ضرورة تقديم خدمة بأعلى معايير الجودة للمواطن. والمحافظة على التسجيل الدقيق للخدمات على المنظومه الإلكترونية.

ولفت إلى أن المديرية، تستعد لتنفيذ المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية. وتحسين الخصائص السكانية، والتى تشمل ثلاثة محاور، وهى المشورة الأسرية المتكاملة وتعظيم الرعاية المجتمعية للألف يوم الذهبية. ودعم الولادة الطبيعية، وتخفيض معدلات الولادة القيصرية غير المبررة. وتخفيض وفيات ومضاعفات حديثى الولادة من خلال تطوير الرعاية بالحضانات، مؤكدا أنه شدد على مديرى الإدارات الصحية، ومديرى المستشفيات. بسرعة الانتهاء من تجهيز غرفة المشورة الأسرية بوحدات الرعاية الأولية. والمستشفيات، لافتا إلى أن المبادرة تنطلق بناء على توجيهات القيادة السياسية. للأهمية القصوى، لتحقيق طفرة فى هذا الملف.

وصرح الدكتور محمد رمضان، مدير مكتب المبادرات بالمديرية، بأن المبادرة تشمل خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وخدمات المستشفيات بالمحافظة. وخدمات وحدات الرعاية الصحية الأولية، وطب الأسرة، وخدمات القوافل العلاجية.

وأضاف، أن المبادرة تشمل 270 يوم هى فتره الحمل، و730 يوم هى فتره أول عامين فى عمر الطفل، وهى الفترة الذهبية التى تشكل 85% من قدرات الطفل النفسية، والجسدية، والعصبية، ليكون نموذجا ناجحا فى هذا المجتمع.

وكان الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم أشاد، بمعدلات الأداء لحملة 100 يوم صحة بمحافظة الفيوم خلال عام 2023، والتى تستهدف الفئات العمرية من سن 18 سنة فما فوق، من خلال فرق عمل متنقلة وثابتة لتقديم التشخيص والعلاج اللازم للحالات، وتقديم التوعية الطبية اللازمة للسيدات.

وأوضح "الأنصاري" أن الحملة تأتى استكمالًا للمبادرات الرئاسية "100 مليون صحة"، والتى تسعى إلى التوسع فى تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى 100 يوم، مع ضمان إتاحة جميع الخدمات الطبية على مستوى عال من الجودة، والتأكيد على تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، لضمان وصول الخدمات للمنتفعين فى جميع المناطق، وبخاصة الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجا، لافتًا إلى ضرورة تكثيف الاجراءات والخدمات الطبية، من خلال الانتشار فى تقديم الخدمات الصحية وتفعيل كافة المبادرات الرئاسية والبدء فى المبادرات المستحدثة وإجراء مسوح طبية وتوفير الدواء والعلاج للمرضى، وتكثيف وتفعيل الأعمال الوقائية والخدمات البيئية ونشر الوعى الصحى فى مجال الصحة الانجابية، فضلًا عن تحويل الحالات المرضية إلى المستشفيات المركزية والعامة، لاستكمال العلاج واجراء التدخلات العلاجية والجراحية اللازمة.

وأكد محافظ الفيوم، أنه فى إطار مبادرة "100 يوم صحة" تم تكثيف الخدمات التوعوية والتثقيف الصحى للتعريف بخدمات المبادرة، بالإضافة إلى تكثيف اللقاءات الجماهيرية، وانتشار فرق التواصل المجتمعى بجميع مراكز وقرى المحافظة، موضحًا أن الحملة تشمل: "الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة، والكشف المبكر عن سرطان الثدى، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة"، إلى جانب التأكد من توافر الخدمات والمستلزمات والأدوات الطبية لتقديم خدمات طبية وعلاجية تليق بمواطنى المحافظة.