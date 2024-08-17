عيادات العلاج الطبيعي بالدقهلية تستقبل أطفال الشلل الدماغي بأسعار منخفضة

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية، جاهزية عيادات العلاج الطبيعي بعدد من مستشفيات المحافظة لاستقبال حالات أطفال الشلل الدماغي، والأطفال من ذوى الهمم بأسعار مخفضة.

وأضاف "مكين"، أنه قد تم افتتاح وحدتين للعلاج الطبيعي متخصصتين لذوي الاحتياجات الخاصة بخط الشمال بمستشفيات دكرنس، والمطرية، وفى الجنوب بمستشفى أجا، وميت غمر إلى جانب الخط الغربى بـ "شربين"، و"بلقاس".

وأشار إلى أن مستشفى السنبلاوين مجهزة بشكل جزئي، وقيد التطوير الكامل، لاستقبال الحالات، مشيرا إلى حرص صحة الدقهلية على مراعاة التوزيع الجغرافي في تجهيز العيادات؛ لضمان وصول الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنيين.

وفى سياق متصل كشف الدكتور أكرم عبد المنعم، مدير إدارة العلاج الطبيعي، أن إجمالي عدد الحالات، التي استقبلتها الأقسام، والعيادات التابعة خلال الأسبوعين الماضيين، بلغ 5340 حالة، في حين وصل عدد الجلسات إلى 14239جلسة من بينها 1035 جلسة أطفال.

وأضاف عبد المنعم، أن جلسات الأطفال تتضمن 105 حالة بعناية الأطفال، و182 جلسة بالحضانات ضمن بروتوكول التعاون بين إدارتي العلاج الطبيعي، وحضانات الأطفال وعنايتها.