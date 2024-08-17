ضربة أمنية.. ضبط 184 قطعة سلاح بقيمة 4 ملايين جنيه

كتب محمود عبد الراضي

فى ضربة أمنية مؤثرة ، نجحت الداخلية في ضبط إثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بأسيوط وبحوزتهما 184 قطعة سلاح نارى بقصد الإتجار .. تقدر قيمتها المالية بقرابة 4 مليون جنيه).

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام تشكيل عصابى يضم (إثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة) بالإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ونقلها وترويجها على عملائهما بنطاق محافظات الوجه القبلى بإستخدام سيارة "نقل".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وعثر بحوزتهما على (181 بندقية خرطوش - 3 فرد محلى – 2 سيارة "من بينهما السيارة النقل المشار إليها" – كمية من المشغولات الذهبية) ، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للأسلحة المضبوطة بقصد الإتجار..

