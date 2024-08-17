اليوم السابع
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ضبط مخدرات بقيمة 7.8 مليون جنيه في حملات أمنية

السبت، 17 أغسطس 2024 11:33 ص
ضبط مخدرات بقيمة 7.8 مليون جنيه في حملات أمنية المتهمان
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في ضبط عنصرين إجراميين بأسوان وبحوزتهما كمية من مخدرى "الحشيش، الآيس" تقدر قيمتها بحوالى 2 مليون جنيه)

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان) بالإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما متخذان من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات بمشاركة مديرية أمن أسوان تم ضبطهما ، وبحوزتهما (5 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 3 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو"- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات- سلاح أبيض- ميزان حساس).

وفي سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (3 عناصر إجرامية - مقيمون بدائرة قسم شرطة ثالث العريش بشمال سيناء) بالإتجار بالمواد المخدرة وترويجها متخذين من دائرة القسم محل سكنهم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم (60 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - 35 كيلو جرام لمخدر الحشيش - سلاح أبيض - مجموعة من المشغولات الذهبية). هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (5,8 مليون جنيه تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 







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