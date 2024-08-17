ضبط لصوص يسرقون السيارات بالمفتاح المصطنع

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحى

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (بورسعيد- قنا – المنوفية – الجيزة) من ضبط تشكيل عصابى مكون من (7 أشخاص من بينهم 5 عملاء سيىء النية "لعدد 5 منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بنطاق محافظة بورسعيد.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (10 وقائع سرقة بذات الأسلوب) وأرشدوا عن 9 سيارات ملاكى من المستولى عليها والعثور على السيارة الأخيرة بمعرفة مالكها.

ونجحت الجهود في ضبط (عاطل ، تاجر خردة – لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة قوص وبحوزة أحدهما (فرد محلى وطلقة) وأقرا بممارستهما نشاط إجرامى تخصص فى سرقة بطاريات السيارات وإعترفا بإرتكابهما (8 وقائع سرقة بطاريات سيارات) وتم بإرشادهما ضبط المسروقات. مديرية أمن المنوفية وضبط (شخصين- لأحدهما معلومات جنائية) لقيامهما بالإستيلاء على "مبلغ مالى" من أحد الأشخاص وزوجته والتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما بمسكنهما بدائرة مركز شرطة الشهداء وأضاف أحدهما بأنه كان يعمل سائق لدى المجنى عليه ، وأرشدا عن المبلغ المالى المستولى عليه.

وتمكنت الجهود من ضبط (4 أشخاص من بينهم "عميل سيئ النية" له معلومات جنائية) لقيامهم بسرقة بعض محتويات منزل أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة أطفيح وأرشدوا عن المسروقات.

