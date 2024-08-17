ضبط دجال ينصب على المواطنين بالشعوذة في الجيزة

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحى

نجحت الداخلية في ضبط عاطل بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على ممارسة أعمال السحر والدجل).

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية ، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة .. وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

