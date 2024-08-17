شهيد وعدد من الجرحى فى قصف للاحتلال لمدينتى غزة وخان يونس

أحمد علوى

استشهد فلسطينى على الأقل وأصيب آخرون بجروح، الليلة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدينتي غزة وخان يونس.

وأفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد مواطن وإصابة عدد من المواطنين، جراء قصف الاحتلال لمنزل في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

كما أصيب آخرون بجروح في قصف الاحتلال لمنزل قرب المستشفى الأوروبي شرق مدينة خان يونس.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارة على شارع صلاح الدين الرئيس بين كافة مناطق القطاع في منطقة السطر الشرقي بمدينة خان يونس، كما شنت طائرات الاحتلال 3 غارات محيط المدخل الجنوبي لبلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، فيما نسف جيش الاحتلال مبان سكنية بحي تل السلطان غرب رفح.