جامعة الزقازيق تشارك الشباب والرياضة بالشرقية مبادرة "صيف شبابنا 2024"

الشرقية - حمدى عبد العظيم

شارك لفيف من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق في مبادرة "صيف شبابنا" تحت شعار "صيف شبابنا في النادي ومركز الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية"، ضمن الخطة المحلية لعام 2024- 2025 والتى تهدف إلى استثمار أوقات فراغ الشباب والفتيات من خلال ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والمشاركة في الأنشطة الثقافية التي تعود بالنفع عليهم وتسهم في صقل مواهبهم وبناء شخصياتهم.

والتي تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وبتوجيهات إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني ود.محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية وبإشراف ومتابعة د.محمد غنيم مدير عام إدارة التعليم المدني والكوادر الشبابية ود.أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب ود.رحاب عسكر مدير إدارة التعليم المدني.

أعرب الدكتور خالد الدرندلى عن سعادته بالتعاون المستمر مع مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، مؤكدًا أهمية دور الجامعة في التواصل مع كافة القطاعات والمؤسسات المختلفة نحو خدمة المجتمع والبيئة المُحيطة، وما تضطلع به من دور حيوى فى المجتمع، مشيدًا بمبادرة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية "صيف شبابنا" والتي تهتم بصقل مهارات الشباب وتأهيلهم وفقاً لمتطلبات سوق العمل.

من جانبه أكد الدكتور إيهاب الببلاوى أن إدارة الجامعة تحرص علي المساهمة في تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير المزيد من الرعاية والاهتمام بالشباب، من خلال مشاركة الجامعة مع كافة المؤسسات والجهات المعنية بالدولة، نحو تأهيل الشباب وتبني مشاركة مجتمعية حقيقية لبناء المجتمع وبناء الإنسان المصري.

ورحب الدكتور محمود عبدالعظيم ـوكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية- بالتعاون المستمر والبناء مع جامعة الزقازيق لخدمة أبناء المحافظة، مقدمًا الشكر للدكتور خالد الدرندلي، والدكتور إيهاب الببلاوي، والسادة عمداء الكليات المشاركة في مبادرة "صيف شبابنا" وهم: الدكتور أمل فاروق عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور عماد عبد الرازق عميد كلية الآداب، للاختيار المتميز لأعضاء هيئة التدريس من ذوى الكفاءة، والخبرة العلمية والمهنية، واللذين بدورهم أثروا ورش العمل، والتى لاقت استحسان الشباب المشاركين .

جدير بالذكر أن جامعة الزقازيق شاركت في مبادرة "صيف شبابنا" والتي تنظمها مديرية الشباب والرياضة بالشرقية بقاعة نادي العاملين بالشباب والرياضة، من خلال (6) ورش عمل فى عددٍ من الموضوعات المهمة كالآتى: ورشة عمل بعنوان "الأمن الالكتروني، والمشاركة المجتمعية لدى الشباب على مائدة التعليم المدني" حاضر فيها د.أمير جودة مدرس تكنولوجيا المعلومات بكلية حاسبات والمعلومات، وورشة عمل بعنوان " الذكاء الاصطناعي، ودوره في التنمية المجتمعية" حاضر فيها كل من: الدكتور وليد عبد الله ود.سامية حسن مدرسي علوم الحاسب الآلى المساعدين بكلية الحاسبات والمعلومات، وورشة عمل حول "برامج الذكاء الاصطناعي ودورها في التنمية المجتمعية، حاضر فيها الدكتور عماد مخيمر أستاذ علم النفس المتفرغ وعميد كلية الآداب الأسبق .

وفى السياق ذاته شاركت الجامعة بورشة عمل حول (الشباب في أجندة التنمية المستدامة 2030 "الحقوق والواجبات") ، حاضر فيها د.البسيونى عبدالله جاد أستاذ علم الاجتماع المتفرغ بكلية الآداب، وورشة عمل بعنوان "الدبلوماسية الشبابية وتوطيد العلاقات الدولية لدى الشباب.. رؤية شبابية"، حاضر فيها الدكتور خالد عبد الرحيم أستاذ العلوم السياسية بكلية الدراسات والبحوث الآسيوية، كما شاركت أيضاً في ورشة عمل حول "دور وسائل الإعلام الرقمي في تنمية الوعي الاجتماعي لدى الشباب"، والتي حاضر فيها د.محمود عبداللطيف محمد المدرس بقسم الإعلام بكلية الآداب والمدير التنفيذي للمكتب الإعلامى للجامعة.