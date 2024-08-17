زراعة الغربية تنظم ندوة حول الاستخدام الخاطئ لـ"حبوب الغلة"

كتبت ـ أسماء نصار

عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الغربية، ندوة إرشادية حول الاستخدام الخاطئ لحبوب الغلة، بهدف التوعية والإرشاد حول الاستخدام الخاطئ لها، والتي تستخدم في الأساس لحفظ الحبوب من التسوس.

وتحتوى حبة الغلة على مادة الفوسفين، وهى قاتلة للإنسان حال ابتلاعها وتسمى بالقاتل الصامت والغاز الناتج عنها مميت وقاتل لكنه مثالى للقضاء على الحشرات بجميع أنواعها ومراحل نموها دون التأثير على حيوية النباتات أو بذورها وهذا ما يؤدى إلى استخدامه فى الأغراض الزراعية خاصة تخزين القمح والذرة.

ويشير الخبراء، إلى أنه لا يوجد أى مضاد للتسمم أو ترياق لهذا الغاز، الأمر الذى يجعله أكثر خطورة من بقية المبيدات الحشرية، حيث يعد من المواد المحظورة تمامًا ويمنع ترويجها كما يمنع بيعها من غير ضوابط وآليات وتعمل أقراص "فوسفيد الألومنيوم" عند تعرضها للجو وتطلق غاز "الفوسفين" السام، وعند التعرض لها من قبل الأشخاص تظهر الأعراض التى تشبه التسمم الغذائي وهى ضيق التنفس والإعياء والغثيان وبرودة الأطراف والوهن العام الذى يصيب الجسم وعدم القدرة على التركيز والصداع والإسهال.

وفى الكثير من الحالات يصعب إسعاف المصاب ما لم يتم التعامل مع الحالة بشكل دقيق وواضح وتشخيصها بشكل صحيح.