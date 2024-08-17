رى أسوان: ‫إزالة 16 فتحة رى مخالفة للحفاظ على المياه

كتبت أسماء نصار

شنت الإدارة المركزية لرى أسوان التابعة لوزارة الموارد المائية والرى حملة لتنفيذ 16 قرار إزالة لفتحات رى مخالفة على ترعة وادى النقرة الرئيسية وترعة فرع 4، وذلك فى إطار تنفيذ القانون وازاله التعديات والحفاظ على المياه بالتعاون مع مديرية أمن أسوان .

أوضحت وزارة الرى أنه يتم التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات لردع كل من تسول له نفسه بالتعدى على منافع الرى، وذلك لضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.

كما أكدت الوزارة على مواصلة حسم لكافة أشكال التعديات والمخالفات على المجارى المائية وأملاك الرى، بكافة إدارات الرى والصرف والميكانيكا على مستوى الجمهورية وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل وتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.