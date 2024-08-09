اليوم السابع
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الجمعة، 09 أغسطس 2024 10:02 م
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"رى أسوان" تواصل أعمال التطهير لبربخ الجزيرة لتأهيله لاستقبال السيول

الجمعة، 09 أغسطس 2024 09:49 م
"رى أسوان" تواصل أعمال التطهير لبربخ الجزيرة لتأهيله لاستقبال السيول تطهير مخرات السيول والبرابخ
أسوان - عبد الله صلاح

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تواصل الإدارة العامة للرى بأسوان، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، تنفيذ أعمال التطهير لبربخ الجزيرة، تحسباً واستعداداً لاستقبال أى كميات من مياه الأمطار والسيول.

أكد المهندس محمد على الشرونى، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بأسوان، أنه وفقاً للخطة العامة للتعامل مع السيول جار العمل فى تطهير ورفع الترسيبات والمخلفات من بربخ الجوزيرة بطول 10 أمتار لتجهيزه وتأهيله فى استيعاب أى كميات أخرى من المياه.

وأضاف المهندس الشرونى، أن طبيعة المياه التى تدفق من الأمطار والسيول فى المناطق الجبلية أثناء سيرها فى مسارها وصولاً للأعمال الصناعية من المخرات والبرابخ يكون عالقاً بها فى التهدئة رواسب ومخلفات وأتربة.

وأشار، إلى أنه فور إنتهاء الموجه يتم على الفور التدخل من خلال الفرق الفنية مدعمين باللوادر والمعدات الثقيلة والخفيفة لتطهير ورفع هذه الرواسب، وإخلاء المخر أو البربخ من أى عوائق ، ومن المقرر أن تنتهى الأعمال غداً ببربخ منطقة الجوزيرة ليكون فى أفضل جاهزية له.

 







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