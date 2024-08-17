رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتفقد طعون الشهادة الثانوية

الإسماعيلية-صبرى غانم

تفقد الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهريّة، أعمال الطعون للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2023/2024م، بإدارة الإسماعيليّة الأزهريّة، بمتابعة وإشراف نجيب محمد، مدير إدارة الإسماعيليّة الأزهريّة، حيث صرح بأن الإدارة تعمل لخدمة الطلاب المتظلمين وأولياء أمورهم، حتى يحصل كل طالب وطالبة علي درجاتهم، وتستمر أعمال الطعون حتى 19 سبتمبر 2024م.

كما عقد الشيخ ممدوح عبدالجواد، اليوم السبت، اجتماعًا مع رؤساء ومساعدي لجان الدور الثاني، للتأكيد على الضوابط والتعليمات الواردة من الإدارة المركزية للامتحانات، بحضور الدكتور وجيه عبدالكريم، مدير إدارة الامتحانات، وعماد مكي، رئيس مركز توزيع الاسئلة الشهادة الثانوية الأزهرية.

يأتى ذلك فى إطار استعدادات منطقة الإسماعيليّة الأزهرية لانطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية، والمقرر انطلاقها الثلاثاء المقبل.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية على ضرورة تنفيذ الضوابط المنظمة لسير أعمال الامتحانات، وشدد على رؤساء اللجان الالتزام بالدقة التامة في مراجعة حضور وانصراف الطلاب مع توجيه الملاحظين بعدم خروج أىٍ من الطلاب المؤدين للامتحانات قبل منتصف الوقت الأصلي لكل مادةٍ من مواد الاختبارات، والتأكد من مدى سلامة وجاهزية كشف المعادن والمحمول قبل انطلاق أعمال الامتحانات.

كما شدد علي دور مشرفي الأدوار، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة أثناء انعقاد اللجان لأي من الطلاب والمشاركين بالعملية المراقبة، وتحدث عماد مكي، مدير مركز الأسئلة عن كيفية تجميع، وتظريف أوراق الإجابة، وتقسميها الي قسمين (بنين، فتيات) قسم ادبي، وعلمي.