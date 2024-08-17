اليوم السابع
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السبت، 17 أغسطس 2024 09:08 ص
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"حياة كريمة" فى بنى سويف.. إحلال وتجديد محطة مياه رياض باشا

السبت، 17 أغسطس 2024 08:00 ص
"حياة كريمة" فى بنى سويف.. إحلال وتجديد محطة مياه رياض باشا جانب من الأعمال
بنى سويف هانى فتحى

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تشهد قرية رياض باشا التابعة لمركز بنى سويف، تنفيذ أعمال محطة مياه القرية ضمن الأعمال التى يتم تنفيذها فى مجال مياه الشرب ببنى سويف.

وقالت المهندسة دينا عمر، رئيس شركة مياه الشرب ببنى سويف، إن محطة مياه رياض باشا بمركز بنى سويف تشهد أعمال إخلال وتجديد بطاقة 85 ل/ث، مشيرة إلى متابعتها إلى الأعمال الجارية ونسب تنفيذها ضمن خطة الشركة الموضوعة و الحرص الدائم على رفع كفاءة منظومة العمل بالجودة و المعايير المطلوبة.

وأكدت رئيس مجلس الإدارة، سعى الشركة الدائم للاهتمام بتطوير خدماتها المختلفة فى قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى و الذى يعود بالنفع على المواطن، واهتمام الشركة بالمتابعة الدورية والمستمرة لجميع مواقع العمل لأداء مهامها المتنوعة والتى تنعكس بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.







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