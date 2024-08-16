ازالة 192حالة تعد "بعد مرور أسبوعين" على بدء المرحلة الثانية من الموجة الــ23 ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـــ 23 لإزالة التعديات التي بدأت "السبت الماضي" تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات ،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة ، بشأن سير العمل في المرحلة الثانية من حملات الإزالة ،حيث وصل إجمالي ما تم إزالته (بعد مرور أسبوعين على بدء المرحلة )إلى 192حالة ( 87 حالة تعد بالبناء المخالف على 5090 متر أملاك دولة و105حالات على مساحة 4 أفدنة و 22 قيراطا أرض زراعية) وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية

جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة " الموجة 23" يتم تنفيذها على 3 مراحل ، بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 6 إلى 26 يوليو الماضي ،وتم خلالها إزالة 223 حالة "تعد ببناء مخالف على أراض أملاك دولة وأراض زراعية خاصة "، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 3 إلى 23 أغسطس الجاري ،وتختتم بالمرحلة الثالثة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024.