خطوات الحصول على رقم طبى موحد بمستشفى حميات المحلة

الغربية – مصطفى عادل

استحدثت مستشفى حميات المحلة نظاما جديدا لإنشاء الرقم الطبى الموحد للمرضى المترددين عليها، وفقا للإدارة العامة للجودة وهيئة الرقابة والاعتماد، لربط الرقم الطبى الموحد للمرضى، بالرقم القومى، بما يساهم فى سهولة الوصول لملفات المرضى ومعرفة التاريخ المرضي لهم فى أسرع وقت بما يساهم فى سرعة تقديم الرعاية الصحية اللازمة له.

وقال الدكتور مصطفى فايد مدير المستشفى إن المستشفى تسعى لأن تكون الرائدة فى مجالها لتحقيق أعلى معايير أمان وسلامة المرضى وتحقيقاً لمعايير الجودة الشاملة.

وأشار إلى أن الرقم الطبى الموحد يتم فتحه مرة واحدة فقط من خلال الرقم القومى للكبار، أو شهادة الميلاد الكمبيوتر للأطفال، بحيث يتم تسجيل الرقم الطبى للمريض على السيستم وربطها بالرقم القومى، ويمكن للمريض بعد ذلك التردد على المستشفى واستخراج رقمه الطبى الموحد من السيستم ويضم جميع بياناته وتشخيصاته الطبية.

وناشد المواطنين المترددين على المستشفى بضرورة إحضار الرقم القومى للكبار وشهادة ميلاد الطفل كمبيوتر، لتخصيص الرقم الطبى الموحد، موضحا أن المستشفى ستتحول لنظام الملفات الطبية المميكنة بديلا للملفات الورقية بحلول عام 2026.