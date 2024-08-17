جهود مكثفة لضبط المتهمين بقتل شخص فى البساتين

كتب عبد الرحمن سيد

يكثف رجال المباحث من جهودهم، للقبض على المتهمين بقتل شخص بمنطقة البساتين، بعدما تعدوا عليه، وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى، بوقوع مشاجرة ونتج عنها إصابة شاب فى البساتين، وتم نقله إلى المستشفى وتوفى بداخلها، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال الفحص قيام متهمين بالاعتداء عليه بسبب خلافات الجيرة.

ويجري رجال المباحث تحرياتهم لكشف ملابسات الواقعة، وجار ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.