بعد واقعة أحمد فتوح.. أشهر 5 لاعبين تورطوا فى قضايا تعاطى مخدرات

كتب - أحمد عبد الهادى

هناك عدد من اللاعبين البارزين تورطوا فى قضايا تعاطى المخدرات عبر التاريخ الرياضى، كما حدث مع اللاعب أحمد فتوح لاعب نادى الزمالك بعد أن أثبت تقرير الطب الشرعى تعاطيه لمخدر الحشيش وتسببه فى قتل شخص بالخطا، إليك بعض الأمثلة:

- دييغو مارادونا- أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، تورط فى عدة قضايا تعاطى المخدرات، وأبرزها حادثة تعاطيه للكوكايين، مما أدى إلى إيقافه عن اللعب لفترات طويلة.

- أدريان موتو- لاعب كرة القدم الرومانى الذى كان له مستقبل واعد، لكن تم اكتشاف تعاطيه للكوكايين خلال فترة لعبه مع نادى تشيلسى الإنجليزى، مما أدى إلى فسخ عقده وإيقافه عن اللعب.

- بول غاسكوين- لاعب كرة القدم الإنجليزى المعروف بمهاراته الكبيرة، عانى من مشاكل كبيرة مع تعاطى الكحول والمخدرات، مما أثر بشكل كبير على مسيرته الكروية وحياته الشخصية.

- لياندرو باهيا- لاعب كرة القدم البرازيلى، تورط فى قضية تعاطى المنشطات والمخدرات خلال مسيرته فى أوروبا، مما أدى إلى إيقافه.

- سيرجيو كونسيساو- لاعب كرة القدم البرتغالى السابق، تعرض للإيقاف بسبب تعاطيه للمنشطات.