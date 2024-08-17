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بدر عبد العاطى: وزير خارجية فرنسا استمع لرؤية الرئيس السيسي حول وضع غزة

السبت، 17 أغسطس 2024 11:11 ص
بدر عبد العاطى: وزير خارجية فرنسا استمع لرؤية الرئيس السيسي حول وضع غزة وزير الخارجية بدر عبد العاطى
كتب محمد عبد العظيم - محمد عبد المجيد

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قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية، إن نظيره الفرنسي ستيفان سيجورني استمع صباح اليوم إلى رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه تطورات ومسار الأوضاع في قطاع غزة، والجهود الصادقة التي تبذلها مصر بالتعاون مع الأشقاء في قطر والأصدقاء في الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية": "كما أيضا استمع الوزير لرؤية الرئيس السيسي تجاه عدد من الملفات الإقليمية على رأسها الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي وأيضا الأوضاع في لبنان خاصة وأن الوزير وأنا شخصيا كنا في لبنان منذ ساعات وعدنا للتو"، لافتا إلى أنه تم تناول العديد من الملفات الأخرى التي تهم البلدين.







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اليوم السابع بلس




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