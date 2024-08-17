الصحة: مبادرة إنهاء قوائم الانتظار تقدم التدخلات الجراحية بـ14 تخصصا مجانا

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة تقدم التدخلات الجراحية العاجلة فى 14 تخصصا مجانا.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الرئيس السيسي دعم منذ البداية ملف قوائم الانتظار، مردفا: "نواجه دائما مشكلة مادية، الموضوع مكلف والمريض لا يدفع شيء، ولا حتى مشاركة فى التكلفة، بالرغم أن هذه العمليات ضخمة تصل إلى 400 و500 ألف جنيه، وأحيانا أكثر من ذلك، بجانب أدوية لعلاج أورام أو ما شابه ذلك".

وأضاف: "بدأنا بأعداد قليلة، لكن وصلنا إلى قرب 3 ملايين مستفيد، و2.2 مليون تمت الإجراءات بالنسبة لهم بالفعل بتكلفة حوالى 21 مليار جنيه، بدعم كبير من الرئيس السيسى".

وتابع: "نحصل على تمويل من صندوق تحيا مصر، بتكليف من الرئيس السيسي، وكذلك من صندوق قناة السويس، كما حصلنا مؤخرا على دعم من وزارة المالية بواقع 3.5 مليار جنيه، لأننا لا نستطيع توقيف المنظومة، وواجهنا مؤخرا صعوبات خلال عام ونصف في تدبير العملة أثر على سلاسل الإمداد فيما يخص المستلزمات الطبية، ما أدت إلى تطويل فترة الانتظار".