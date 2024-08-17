البحوث الزراعية بسخا: ندوات إرشادية وحلقات زراعية لتوعية المزارعين

كفر الشيخ- محمد سليمان

نفذ مركز البحوث الزراعية بسخا بالتعاون مع مديرية الزراعة بكفر الشخ، وقطاع الإرشاد بالمحافظة بتوجيهات لواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، نشاطا إرشاديا متنوعا ما بين ندوات إرشادية وحلقات نقاشية وزيارات حقلية، وذلك في إطار مبادرة مركز البحوث الزراعية لتفعيل دور المراكز الإرشادية الزراعية ، وفي ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وتنوعت الأنشطة والندوات لتوعية المزارعين في كل مراكز المحافظة الـ10، إضافة لتنظيم حملات توعية من خلال مدارس الحقل والتي يشارك فيها المزارعين والمزارعات، للتوعية بأحدث سبل الزراعة، لزيادة الإنتاجية.

وقال الدكتور محمد عطوة، مدير محطة البحوث الزراعية بسخا، تضمنت الأنشطة مختلف المحاصيل الحقلية مثل القطن والأرز والذرة الشامية والذرة الرفيعة والسمسم ودوار الشمس وفول الصويا، وقصب السكر، والعديد من الحاصلات البستانية مثل الموالح والعنب والمانجو، ونخيل البلح.

وأضاف عطوة، تنوعت هذه الأنشطة، منها التعرف على الاحتياجات الإرشادية للمزارعين، وتوعية المزارعين بالتوصيات الفنية اللازمة والممارسات الزراعية الجيدة للنهوض بمختلف هذه المحاصيل، وسبل المكافحة المتكاملة للآفات والأمراض والحشائش، وترشيد استخدام مياه الري والاستفادة القصوى من وحدتى الأرض والمياه، أيضا تضمنت الأنشطة التغيرات المناخية وآثارها السلبية على مختلف المحاصيل وسبل حماية النباتات والإنتاج الحيوانى والداجنى من الارتفاعات الحادة في درجات الحرارة والحد من آثارها السلبية.

وأكد عطوة، كما تم توعية المزارعين بالتوصيات الفنية اللازمة للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة وطرق التربية السليمة والتغذية الصحية للحيوان، والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وسبل الوقاية منها، وتضمنت الأنشطة الإرشادية في هذه المراكز عددا من الندوات المخصصة، لتدوير المخلفات الزراعية للمحافظة على البيئة، وتحقيق أعلى استفادة ممكنة من الإنتاج الزراعي، وتم تخصيص عدد من الندوات ، لتنمية المهارات الحياتية للمرأة الريفية خاصة في مجالات التصنيع الغذائي والصحة الإنجابية والثقافة السكانية.