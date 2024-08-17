البابا تواضروس الثانى يلتقى وزير الشباب وقيادات الرابطة الدولية لكشافة الأرثوذكس.. صور

كتب - محمد الأحمدى

التقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة أمس الجمعة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وقيادات الرابطة الدولية لكشافة المسيحيين الأرثوذكس، في ختام مؤتمرهم الذي انعقد بالقاهرة الأيام الماضية، وذلك على هامش المؤتمر العالمي للكشافة الذي تستضيفه مصر تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ورحب قداسة البابا بضيوفه معربًا عن سعادته بوجودهم في مقر الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، متمنيًا لهم قضاء وقت متميز في مصر، ولفت إلى أهمية أن يكون أعضاء الكشافة دعاة للسلام.

وألقيت عدة كلمات من وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عيسوي رئيس الاتحاد العام للكشافة والمرشدات المصري، والدكتور أنطوان داود ممثل الاتحاد المصري في الرابطة الدولية لكشافة المسيحيين الأرثوذكس، والدكتور صموئيل متياس الأمين للكشافة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.