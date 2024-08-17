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الاحتلال يعاود مطالبة سكان الشرق بالمحافظة الوسطى فى غزة بالإخلاء الفورى

السبت، 17 أغسطس 2024 09:23 ص
الاحتلال يعاود مطالبة سكان الشرق بالمحافظة الوسطى فى غزة بالإخلاء الفورى قطاع غزة
كتب محمد عبد العظيم

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أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن جيش الاحتلال يعاود مطالبة سكان المناطق الشرقية بالمحافظة الوسطى في قطاع غزة بالإخلاء الفوري.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء. 

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 







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