اليوم السابع
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السبت، 17 أغسطس 2024 01:51 م
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إصابة 15 شخصا إثر حادث تصادم سيارتين فى الجيزة

السبت، 17 أغسطس 2024 01:00 م
إصابة 15 شخصا إثر حادث تصادم سيارتين فى الجيزة حادث- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 15 شخصا بسبب حادث تصادم ميكروباص وسياراة ملاكي أعلى طريق إسكندرية الصحراوى فى الجيزة ونقلوا الى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى المحور المركزى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات اسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى اصطدام ميكروباص بسيارة ملاكى أعلى الطريق ونتج إصابة 15 شخصا ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.


 







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امن الجيزة




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