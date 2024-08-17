أعمال نظافة وتجميل ورفع 30 طن مخلفات فى شوارع أرمنت بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال إدارة النظافة والتجميل بمرافق أرمنت الحيط، أعمال نظافة وتمهيد ورفع الإشغالات وتم رفع 10 أطنان مخلفات، وذلك استمراراً لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بالقرى والمدن والمتابعة المستمرة لسير الطرق وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية للتسهيل على المواطنين، ووفقا لتعليمات على عثمان رئيس مركز ومدينة أرمنت.

واستهدفت الحملة مدخل شارع الجوانب من الناحية البحرية ومنطقة قهوة حسن مكى ومدخل الجماملة من الناحية القبلية، وشارع الآثار ومنطقة مخبز أبو الفضل ومنطقة شارع أبو غلاب بأرمنت الحيط، وتحت إشراف مدير مرافق أرمنت الحيط ومدير الحملة بالمركز، ومشرفى النظافة ومعدات المركز.

وفى نفس السياق ووفقاً لتعليمات على عثمان أحمد رئيس مركز ومدينة أرمنت، قامت الوحدة المحلية لقرية المحاميد بحرى بحملة نظافة استهدفت قرية المحاميد بحرى وقرية المحاميد قبلى وقرية الديمقراط، حيث تم رفع 20 طن قمامة وأتربة، وتحت إشراف رئيس قرية المحاميد بحرى ومدير الحملة بالمركز، ومشرفى النظافة ومعدات المركز.

وكان قد عقد على عثمان أحمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، جتماعاً لمتابعة سير العمل ونسب التنفيذ بمشروعات حياة كريمة بالمركز، وذلك بناء على توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، إلى رؤساء المراكز والمدن بمتابعة مشروعات مبادرة حياة كريمة، وتم خلال الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة، ومتابعة سير العمل بالمشروعات وبدء العمل بالمجمعات الخدمية الحكومية بالوحدات القروية الأربعة والمجمع الخدمى الزراعى بقرية الرياينة، طبقاً لقرار محافظ الأقصر، كما تم مناقشة الموقف التنفيذى لباقى مشروعات حياة كريمة بأرمنت وتسريع العمل بها، حتى يتسنى سرعة الانتهاء من تلك المشروعات فى أسرع وقت لكى يستفيد المواطن من المبادرة الرئاسية.



أعمال نظافة وتمهيد شوارع أرمنت الحيط



أعمال نظافة وتمهيد ورفع الإشغالات ورف 30 طن مخلفات