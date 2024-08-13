وزارة الصحة: مبادرة "الألف يوم الذهبية" تقدم جميع خدماتها للمواطنين مجانا

كتب وليد عبد السلام

أكدت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، أن مبادرة رئيس الجمهورية "الألف يوم الذهبية" لتنمية الأسرة المصرية" التي تم إطلاقها في عام 2023 تقدم خدماتها بالمجان.

وأشارت إلي أن صحة الأمة وازدهارها مرتبطان ارتباطًا وثيقًا بقوة وصمود أسرها من خلال ربط الحقوق الإنجابية للوالدين بحقوق كل طفل بمفرده في الرعاية المثلى طوال الألف يوم الذهبية الأولى من عمره، وتأهيل الأسرة على الاختيارات المدروسة، استعدادا للحمل والمباعدة بين الحمل لمدة 3-5 سنوات والتي تؤمن 85% من صحة الإنسان الجسدية والعقلية والنفسية.

وتابعت: المبادرة تستهدف تمكين الأسر من خلال برامج متكاملة يشمل التغذية والتعليم والوقاية من تعاطي المخدرات وهذا يزود الأسر بالمعرفة والموارد والدعم الذي تحتاجه ، لتحقيق النجاح في جميع أبعاد العافية، وكسر حلقات الفقر، والنتائج الصحية السيئة، وإعاقة التنمية البشرية.

وكانت أكدت أن عدد سكان العالم، وصل إلى 8 مليارات نسمة في عام 2022، ورغم تراجع معدل النمو السكاني العالمي إلى أقل من 1% عام 2020، فمن المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 9.7 مليار نسمة بحلول عام 2050، ومن المتوقع أيضًا أن يصل عدد سكان مصر إلى 160 مليون نسمة، وهو ما يتطلب المزيد من الجهد لتحقيق التقدم على المستويين طرفي المعادلة والاستثمار الأمثل في رأس المال البشري.