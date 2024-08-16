اليوم السابع
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ميناء دمياط يستقبل 7 سفن على متنها 43676 طن بضائع عامة

الجمعة، 16 أغسطس 2024 03:26 م
ميناء دمياط يستقبل 7 سفن على متنها 43676 طن بضائع عامة ميناء دمياط
كتب سيد الخلفاوى

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن، بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32743 طن تشمل: 7943 طن رمل و 7950 طن أسمنت و 6700 طن مولاس و 10150 طن بضائع متنوعة.


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 43676 طن تشمل : 1670 طن خشب زان و 6460 طن حديد و 3499 طن زيت طعام و 7000 طن سكر و 8647 طن قمح و 11300 طن ذرة و 5100 طن ابلاكاش .


ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 95769 طنًا،  بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 109996 طنًا.


كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1302 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا ، وعدد 2 قطار بعد تفريغ عدد 50 حاوية 40 قدما قادمين الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4796 حركة.







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