اليوم السابع
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مكتبة مصر العامة بقنا تحتفل بتخرج دفعة من تدريب "المبرمج الصغير"

الجمعة، 16 أغسطس 2024 10:47 م
مكتبة مصر العامة بقنا تحتفل بتخرج دفعة من تدريب "المبرمج الصغير" مكتبة مصر العامة بقنا
قنا صابر سعيد

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احتفلت مكتبة مصر العامة بقنا بتخرج دفعة جديدة من تدريب المبرمج الصغير، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وقالت الدكتور دعاء البري، مدير مكتبة مصر العامة، إن المكتبة احتفلت باجتياز الأطفال لتدريب المبرمج الصغير وذلك في إطار أنشطة المكتبة المختلفة والاهتمام بمتطلبات العصر ولغة البرمجة.

وأوضحت البري، أن المكتبة كرمت المجموعة الأولى والثانية والثالثة من المتدربين على يد المهندس علي سليمان بلغة اسكراتش، وشهد التكريم إقبالا كبير من أولياء الأمور والأطفال وسط حالة من البهجة والفرح بنجاح أبنائهم والبدء في تعلم لغة البرمجة.


 







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