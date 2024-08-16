محافظ الدقهلية يقدم العزاء لأسرة مؤذن وافته المنية داخل المسجد ويوجه بصرف إعانة عاجلة

الدقهلية شريف الديب

يتقدم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بخالص العزاء لأسرة المؤذن رمضان محمد عبدالعزيز إبراهيم مؤذن مسجد النور بقرية الدمايره مركز بلقاس والتابع لإدارة أوقاف جمصة، والذي وافته المنية داخل المسجد وقت قراءة قرآن الجمعه منتظراً أذان الجمعة، حيث فاضت روحه إلي بارئها.

وقال اللواء مرزوق: ادعوا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

ووجه " المحافظ " وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف إعانة مادية عاجله إلي أسرة الفقيد وتلبية كافة احتياجاتهم الأساسية.

وكلف اللواء "مرزوق " الدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس مركز ومدينة بلقاس بتقديم واجب العزاء نيابة عنه إلي أسرة الفقيد.



