"الفرعون الصغير" عرض لامتاع المواطنين خلال موسم صيف بلدنا في مصيف جمصة

الدقهلية- محمد الحبشي

شارك فريق من براعم قصر ثقافة المنصورة، اليوم في العرض المسرحي ضمن فاعليات "صيف بلدنا" المقامة داخل مصيف جمصة، بمحافظة الدقهلية، والمستمرة لموسمها الرابع علي التوالي.

وشارك الفريق المكون من 28 طفل في العرض الفرعوني باسم "الفرعون الصغير" والتي تتمثل في طفل فرعوني اسمه "حابي" يسعي لتكملة التاج، وهو عبارة عن مجموعة من الجواهر القيمة التي تمثل صفة من الصفات مثل الأمانة والحب والتسامح.

َويعتقد لأهل الطفل لأنه يعاني من مس من الشيطان ويتوجهون الي الكاهن اللأعظم وبعد مقابلته للطفل، يؤكد صدق الطفل ويدعمه للبحث واستكمال رحلته، نحو البحث عن اجزاء التاج المفقودة.

وبرز الفريق المشارك في العديد من مسابقات نوادي مسرح الطفل علي مستوي الجمهورية، وتم اعتماد المخرج بسبب العرض المميز لهم

حضر العرض عمرو فرج، رئيس الادارة المركزية لاقليم شرق الدلتا الثقافي، عزت احمد ذكي ، مدير قصر ثقافة المنصورة، امل الدسوقي مسئول الطفل في قصر ثقافة المنصورة، اخراج محمد عبدالجواد، مدير العرض طوني عاطف، مساعدي مخرج احمد عوض، نيرة فهمي ، هاني لاشين.

وتشهد مدينة جمصة عرض مسرحي مستمر علي مدار موسم الصيف، بعنوان "صيف بلدنا" الذي يعرض يوميا عروض مختلفة ومتنوعة لإمتاع المصطافين خلال موسم الصيف في جمصة.



عرض فرعوني



عرض قصه حابي الفرعوني



حضور رئيس الادارة المركزية لاقليم شرق الدلتا لفاعليات العرض



عرض صيف بلدنا