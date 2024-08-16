طلاب هندسة شبرا يحصدون المركز الثالث فى مهرجان رالى السيارات الكهربائية بالعلمين

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، حصول فريق طلاب كلية الهندسة بشبرا علي المركز الثالث في مسار السيارة الكهربائية ذاتية القيادة والمركز السادس علي الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية في مسابقة 75 متر، في مسابقة "رالي" للسيارات الكهربائية والذي تم تنظيمها بمنطقة "أرينا العلمين" بمشاركة 43 فريقًا من 28 جامعة مصرية.

وقدم رئيس جامعة بنها التهنئة لفريق طلاب كلية الهندسة بشبرا على تميزه وأدائه خلال فعاليات المسابقة، مؤكدا حرص الجامعة على دعم الطلاب المبتكرين وتحفيزيهم للإرتقاء بمستوى مشروعاتهم والوصول بها إلى مستويات التميز والإبداع.

من جانبه قال الدكتور جمال عبد العزيز، القائم بعمل عميد كلية الهندسة بشبرا، إن مشاركة طلاب الكلية ليست المرة الأولى بل المرة الثالثة علي التوالى، مشيرا إلي أن أول مشاركة للكلية كانت عام 2020، وتمكن الفريق من الانتقال من مسابقة التصميم إلى التصنيع من أول مشاركة له، وفي الموسم الثاني من المسابقة التي أقيمت في شرم الشيخ استطاع الفريق من اجتياز كافة الاختبارات وصولا إلى التأهل لنهائيات المسابقة وتحقيق المركز السادس من أصل 22 جامعة في مسابقة أفضل سيارة اقتصادية وأكثر استدامة.

يذكر أن مسابقة رالي السيارات الكهربائية مصر «EVER» أول مسابقة من نوعها في مصر لتصميم وتصنيع السيارات الكهربائية، وأول مسابقة تجمع بين توفير الدعم الفني والمادي للفرق المشاركة بالمسابقة، وتقام بدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حيث تتنافس الفرق من مختلف الجامعات علي تصميم وتنفيذ سيارة كهربائية جيدة الأداء وعالية الكفاءة.