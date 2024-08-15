جامعة بنها تنظم المؤتمر السنوى الثالث للدراسات العليا فى العلوم الإنسانية

القليوبية إبراهيم سالم

تنظم جامعة بنها، المؤتمر السنوي الثالث لباحثى الدراسات العليا في مجال العلوم الإنسانية، خلال الفترة من 23 إلى 24 أكتوبر 2024، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها.

وأكد الجيزاوى، على أن العلوم الإنسانية والاجتماعية تلعب دورا أساسيا في عالم المعرفة خاصة وأن كل العلوم تنطلق منها في محاولة لتحقيق تنمية مستدامة على مختلف الأصعدة الإنسانية التي تهتم بقضايا إنسانية واجتماعية متنوعة ومتباينة.

وأضاف، أن للعلوم الإنسانية أهمية كبيرة تتجاوز مجرد فهم الإنسان والمجتمع، فهذه العلوم تلعب دوراً محورياً في تشكيل الفكر والقيم الإنسانية والأخلاقية وتطوير الوعى الذاتي، الأمر الذي له انعكاسات بعيدة المدى على مستقبل البشرية.

وأوضح، أن المؤتمر سيشهد مشاركة باحثين وطلاب دراسات عليا من داخل الجامعة وخارجها، إلى جانب نخبة من المتحدثين المتخصصين في مختلف فروع العلوم الإنسانية.

وأضافت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن المؤتمر سيناقش مجموعة من المحاور الهامة، منها العلوم التجارية والاقتصادية، العلوم القانونية، العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية، الدراسات الأدبية واللغوية، ودور التكنولوجيا في تطوير العلوم الإنسانية.

كما سيتطرق إلى محاور متخصصة في علوم ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، وعلوم التربية الرياضية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العلوم الإنسانية، إضافة إلى الدراسات الإعلامية، تأكيدا على الدور الريادي لجامعة بنها في دعم البحث العلمي وتأهيل الكوادر البحثية المتميزة.

وأشارت إلى أن الجامعة تدعو جميع الباحثين والطلاب المتميزين في مرحلة الدراسات العليا للمشاركة في هذا المؤتمر المميز، الذي سيوفر منصة مهمة لتبادل الخبرات والأفكار البحثية في مختلف مجالات العلوم الإنسانية.