ضحايا فضيحة دم ملوث تعود للسبعينيات فى بريطانيا يتلقون التعويضات قبل 2025

كتبت : نهال أبو السعود

أكدت الحكومة البريطانية أن ضحايا فضيحة الدم الملوث في بريطانيا التي تعود للسبعينيات، سيبدأون في تلقي التعويضات قبل نهاية العام، وسيحق لبعض الأشخاص الحصول على أكثر من 2.5 مليون جنيه إسترليني، وفقا لصحيفة الجارديان.

تم وضع الخطوط العريضة لخطة التعويضات التي طال انتظارها في شهر مايو، بعد أن كشف التقرير النهائي للتحقيق في الدم الملوث ما وصفه رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك، بأنه فشل أخلاقي دام عقودًا من الزمن في قلب المجتمع البريطاني.

وتوفي أكثر من 3000 شخص ودُمرت حياة كثيرين آخرين بسبب أمراض مثل فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي الناجم عن حقن الدم الملوث في الفترة ما بين السبعينيات والتسعينيات. وأمضى الناشطون عقودًا من الزمن في حث الحكومات المتعاقبة على تحمل المسؤولية، وتعويض الضحايا وأسرهم.

كلفت حكومة سوناك رئيس هيئة تعويض الدم المصاب (IBCA)، روبرت فرانسيس، بالتشاور مع الضحايا وعائلاتهم حول تفاصيل خطة التعويض. وأوصى فرانسيس بإجراء أكثر من 70 تغييرًا على المقترحات الأولية، والتي قالت حكومة كير ستارمر إنها ستقبل معظمها.

وتشمل هذه دفعات إضافية قدرها 10 آلاف جنيه إسترليني للأشخاص الذين أصيبوا بالعدوى نتيجة "البحث غير الأخلاقي"، وسيحصل الضحايا الذين شاركوا عن غير قصد في المحاكمات عندما كانوا أطفالًا في كلية لورد مايور تريلوار، هامبشاير، في أحد أفظع جوانب الفضيحة التي كشف عنها التحقيق، على مبلغ إضافي قدره 15 الف جنيه إسترليني.

ومن المتوقع أن تقدم الحكومة لوائح تحدد المخطط الجديد بحلول 24 أغسطس، مما يسمح للناجين الذين أصيبوا بالعدوى بالبدء في تلقي المدفوعات قبل نهاية العام وبالنسبة لأولئك الذين ماتوا بالفعل، سيتم دفع المبالغ إلى ورثتهم، وستتبع المجموعة الثانية من اللوائح التي تغطي أسر الضحايا وغيرهم من المتضررين في الأشهر المقبلة، مع سداد المدفوعات لهؤلاء الأفراد، بدءا من عام 2025.

تُعرف فضيحة الدم الملوث في بريطانيا بأنها أكبر كارثة علاجية في هيئة الخدمات الصحية الوطنية وقد نظر التحقيق في أكثر من 50 عامًا من عملية صنع القرار قبل وأثناء وبعد إصابة آلاف الأشخاص من عمليات نقل الدم ومنتجات الدم الملوثة منذ السبعينيات وخلص التحقيق الذي استمر خمس سنوات إلى أن السلامة لم تكن ذات أهمية قصوى في عملية صنع القرار.