ضبط 10 أطنان دواجن و375 كيلو رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالغربية

الغربية مصطفى عادل

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، استمرار تشديد الرقابة على الأسواق وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والدواجن بنطاق المحافظة ، وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة للوقوف علي مدي صلاحية المنتجات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال متابعته الحملات التي قامت بها مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع المحافظة والتي أسفرت عن ضبط 10 طن دواجن و 11.5 كجم لحوم جاموسي و13.5 كجم لحوم بقري و 375 كجم رنجة غير صالحة للاستهلاك الادمي ، وتم مصادرة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن.

وشدد محافظ الغربية على رؤساء المراكز والمدن والاحياء و الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في التنسيق التام مع مديريات الطب البيطري والصحة والتموين بمتابعة الحالة العامة للأسواق يومياً لضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين تحقيقاً للصالح العام



