القبض على شاب لاتهامه بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى وابتزاز الشباب في الغربية

الغربية محمد طارق

تمكنت ضباط مباحث قسم شرطة زفتي في محافظة الغربية، من القبض على شاب لاتهامه بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وقام من خلالها بابتزاز الفتيات والشباب.

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، إخطارا من قسم شرطة زفتي بورود بلاغ من أهالي شباب بدائرة القسم، يفيد بقيام شاب بإنشاء صفحة علي مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" وعرض صورهم بالسب والقذف، علي الفور تم تشكيل فريق بحث وضبط المتهم وجاري فحص هاتفه للتأكد من البلاغ المقدم، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



